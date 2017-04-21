الاختبار الطبي يحسم موقف متعب من المشاركة في تدريبات الأهلي

متعب بخضع لاختبار طبي قبل مران الأهلي غدا

يخضع عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اختبار طبي قبل مران الفريق الذي سيقام عصر غد على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستأنف الاهلي تدريبات في الرابعة والنصف عصر غد السبت استعدادا للمواجهة المقبلة أمام طنطا والمقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وسيحدد الاختبار الطبي الذي سيخضع له متبع قبل بداية المران إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها ، حيث عانى اللاعب من الإصابة في الركبة والتي حرمته من التواجد في تدريبات الفريق الفترة الماضية.