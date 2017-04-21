بالفيديو.. عنتر: اللعب للأهلي شرف وحلم لأي لاعب

محمد عنتر: لن أكون ضيف شرف في الأهلي

قال محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي والمرشح للانتقال للنادي الأهلي بأن اللعب للقلعة الحمراء شرف وحلم لأي لاعب.

وتردتدت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة الأهلي في التعاقد مع صانع ألعاب الأسيوطي والذي قدم مستوى مميز مع فريقه وساهم في صعوده للدوري الممتاز.

وتحدث عنتر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “دي إم سي” :”اللعب للنادي الأهلي شرف كبير وحلم لأي لاعب ولكني أحب التأكيد على أنني لن أكون ضيف شرف في الأهلي”.

وأضاف “أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق وأن أخدمه بكل ما أملك ، مؤكدا بأن أي لاعب يتمنى الانتقال للقعلة الحمراء”.