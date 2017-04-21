بالصورة.. هل يعود إيفونا إلى الأهلي؟ هيثم عرابي يُجيب

عرابي: إيفونا لن يعود للأهلي

أجاب هيثم عرابي مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي السابق على إمكانية عودة المهاجم الجابوني ماليك إيفونا إلى القلعة الحمراء مرة أخرى بعد قيام اللاعب بنشر صورة له على حسابه بموقع التواصل “انستجرام” بقميص الأهلي ومدونا عليها كلمة العودة.

وكشف أكثر من مصدر على أن إيفونا لم يقصد بهذه الصورة العودة إلى الأهلي ولكنه ينوي زيارة مصر قريبا لزيارة بعض أصدقائه.

وأوضح عرابي عبر حسابه على موقع التواصل “فيس بوك” هذا الأمر حيث كتب “يا شباب فريق الأهلي ماشي باستقرار الحمد لله وكوليبالي وأجايي ماشيين كويس الحمد لله ولازم نساعد الناس عشان الاستقرار دا يستمر اكتر ونمنع اي خبر او اي شيء يعمل بلبلة للفريق ، الناس كلمتني عشان الصورة اللي نزلها وكلمت ماليك ووكيله عرفت ان الي وصل للناس من الصورة مش هو الصح، السبب وهو انه راجع من الإصابة قريب في وقت اسرع مما كانوا متخيلين بعد أسبوعين او ٣ وكان متوقع وقت اكتر وفي نفس الوقت عاوز يزور مصر قريب لإن النادي ومصر وحشوه وده كان قصده من الصورة، وعموماً انا طلبت منه انه يوضح بعد كدة أي بوست يكتبوا عشان محدش يفهم غلط واستقرار الفريق وهو تفهم دا وعشان انا كالعادة اللي بشيل الليلة”.