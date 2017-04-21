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الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري

كتب علي نيوي
- 21 أبريل، 2017 7:10 م
20,206
حسام باولوحسام باولو

تأكد غياب باولو عن الزمالك أمام المصري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو ضربة قوية قبل المواجهة المقبلة أمام المصري بعدم تعافي مهاجمه حسام باولو من الإصابة.

ويعاني باولو من الإصابة برشح في الركبة حيث تعرض له اللاعب قبل مواجهة الفريق السابقة أمام طلائع الجيش والتي حرمته من التواجد في المباراة التي فاز فيها أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم في حمام السباحة من أجل التعافي من الإصابة.

وبات في حكم المؤكد غياب اللاعب عن المباراة ، خاصة وأنه لم يشارك حتى الأن في التدريبات الجماعية ، كما أن المدرب البرتغالي سيعلن قائمة الفريق التي ستواجه المصري عقب مران الغد.

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