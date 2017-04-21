الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري

تأكد غياب باولو عن الزمالك أمام المصري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو ضربة قوية قبل المواجهة المقبلة أمام المصري بعدم تعافي مهاجمه حسام باولو من الإصابة.

ويعاني باولو من الإصابة برشح في الركبة حيث تعرض له اللاعب قبل مواجهة الفريق السابقة أمام طلائع الجيش والتي حرمته من التواجد في المباراة التي فاز فيها أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم في حمام السباحة من أجل التعافي من الإصابة.

وبات في حكم المؤكد غياب اللاعب عن المباراة ، خاصة وأنه لم يشارك حتى الأن في التدريبات الجماعية ، كما أن المدرب البرتغالي سيعلن قائمة الفريق التي ستواجه المصري عقب مران الغد.