الأهلي يؤجل ملف رحيل باسم علي انتظارا لتحديد موقف فتحي وهاني

بقاء باسم علي مرهون باحتراف هاني وفتحي

أجل مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك انتظارا للموقف النهائي للثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني من الاحتراف الخارجي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قد وافق في وقت سابق رحيل اللاعب عن النادي في نهاية الموسم لعدم الحاجة إليه في ظل وجود الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني واعتماد البدري عليهما طوال مباريات الموسم.

ويأتي رغبة فتحي وهاني في الرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل مع تلقيهما أكثر من عرض للاحتراف الخارجي ليجبر الجهاز الفني على تأجيل ملف رحيل باسم حتى تحديد الموقف النهائي للثنائي الأخر.