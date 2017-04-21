حيلة برشلونة للدفع بنيمار في الكلاسيكو

برشلونة يستخدم حيلة ذكية للدفع بنيمار أمام ريال مدريد

استخدم مسؤولو نادي برشلونة حيلة ذكية من أجل الدفع بالبرازيلي نيمار دا سيلفا في المباراة المقبلة للفريق أمام ريال مدريد.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الاثنين القادم في كلاسيكو الدوري الأسباني والذي سيحدد بنسبة كبيرة وجهة لقب الموسم الجاري.

وقرر مسؤولو نادي برشلونة التقدم باستئناف ضد العقوبة الصادرة لنيمار قبل ساعات قليلة من المهلة المحددة للتقدم بالاستئناف.

ويحق لنيمار المشاركة في الكلاسيكو في حال عدم رد الاتحاد الاسباني على الاستئناف، حيث ترفع العقوبة في حال عدم صدور قرار نهائي.

وقد لا يتمكن الاتحاد الأسباني من الرد على الاستئناف قبل موعد الكلاسيكو، وهو ما يتيح لبرشلونة الدفع بنيمار في مواجهة ريال مدريد.

وكان نيمار قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمبارتين بناء على قرار من الاتحاد الأسباني، وهو ما سيحرمه من التواجد في لقاء الريال.