أخبار الزمالك اليوم.. إيناسيو يحاضر لاعب الزمالك بالفيديو ومايوكا ينتظم في التدريبات الجماعية

إيناسيو يعالج أخطاء مباراة طلائع الجيش بالفيديو ومايوكا يظهر في التدريبات

حرص البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالمدك على عقد محاضرة بالفيديم مع لاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

ويأتي حرص إيناسيو على إلقاء هذه المحاضرة بالفيديو من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة.

وعلى جانب أخر شهدت تدريبات الفريق غةدة النهاكم الزامبي إيمانويل مايوكا مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأصبح مايوكا جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق لكن مسألة مشاركته مع الفريق ترجع لوجهة نظر فنية للمدرب البرتغالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.