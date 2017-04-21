نجم الزمالك: سنعوض جماهير الزمالك ببطولة إفريقيا وكأس مصر

إبراهيم صلاح: المباريات المقبلة كؤوس ونسعى لتعويض جماهير الزمالك

قال إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن الجميع داخل الفريق الأبيض تعاهد من أجل تعويض جماهيره الكبيرة عن خسارة لقب الدوري هذا الموسم بالتتويج بلقبي بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وابتعد الزمالك بفارق 21 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة حيث تنحصر المنافسة هذا الموسم بين المارد الأحمر ومصر المقاصة.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية “نعمل جاهدين على استعادة الزمالك لمكانته الطبيعية واستعادة نغمة الانتصارات بعد التذبذب الذي حدث في الفترة الأخيرة”.

وأضاف “المباريات المقبلة بمثابة كؤوس لنا ولا بديل عن الفوز فيها ، وسنعوض جماهير الزمالك بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر بعد اقتراب ضياع لقي الدوري”.