عودة جهاد جريشة للتحكيم في الدوري الممتاز

جهاد جريشة يقود مباراة الشرقية والداخلية في الدوري

يعود الحكم الدولي جهاد جريشة للظهور من جديد في الدوري المصري الممتاز عندما يدير المباراة التي ستجمع فريقي الشرقية والداخلية.

وكانت أزمة كبيرة قد نشبت في الوسط الرياضي المصري بعدما تغاضى جريشة عن احتساب ركلة جزاء لنادي الزمالك في مواجهته أمام الشرقية.

وتواجد جريشة في إدارة عدد من مباريات دوري الدرجة الاولى المصري الذي دخل في مرحلة الحسم لصعود ثلاثة أندية للدوري الممتاز.

وسيعود جريشة للدوري الممتاز في المباراة التي ستقام يوم السبت القادم بين الشرقية والداخلية في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وتعد مواجهة الشرقية والداخلية هي الظهور الاول لجهاد جريشة في الدوري المصري منذ الأزمة التي نشبت مؤخراً بين الزمالك واتحاد الكرة المصري بسببه.