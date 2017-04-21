إيفونا ينشر صورته بقميص الأهلي ويلمح لـ”العودة”

نشر الجابوني ماليك إيفونا مهاجم تيانجين تيدا الصيني صورة له بقميص النادي الأهلي والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مصدر بالنادي الأهلي قد أكد على عدم وجود النية لدى القلعة الحمراء لاستعادة إيفونا في الفترة المقبلة نظراً لوجود ثلاثة أجانب في صفوف الفريق.

وعلم “أخبار الأهلي” أن السر وراء صورة إيفونا وكتابة كلمة “العودة” معها، لا علاقة لها بعودته إلى النادي الاهلي في الفترة المقبلة.

وقصد إيفونا من خلال صورته التنويه إلى أنه ينوي زيارة مصر خلال الفترة المقبلة وبمجرد حصوله على فترة أجازة من ناديه الصيني.

كما سيقوم إيفونا بزيارة النادي الأهلي خلال زيارته للقاهرة في الفترة القادمة، وذلك من أجل زيارة اصدقاءه ومسؤولي الفريق.