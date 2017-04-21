الزمالك يعلن حقيقة خصم نقاط من رصيده بسبب أجوجو

الزمالك: لم يخصم من رصيدنا أي نقاط بسبب مستحقات أجوجو

نفى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ما تردد عن خصم ست نقاط من رصيد نادي الزمالك بسبب أزمة مستحقات اللاعب الغاني جونيور أجوجو.

وأشار زادة إلى أن ما تردد عن خصم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ست نقاط من رصيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني يعد لا أساس له من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت على خصم الفيفا لنقاط من الزمالك في مسابقة الدوري المصري خلال الموسم الجاري بسبب المستحقات المتأخرة لديه.

وشدد زادة على أن نادي الزمالك لم يتلقى أي خطاب يفيد بخصم نقاط من رصيده، مشدداً على أن النادي أمامه مهلة حتى الثالث من شهر مايو المقبل لسداد المستحقات.

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطاباً من الفيفا طالبه خلاله بسداد مستحقات أجوجو التي وصلت إلى 450 ألف دولار خلال الأيام المقبلة.