الأهلي يعلن عن الراتب الجديد الذي سيتقاضاه البدري

الأهلي: البدري سيحصل على 350 ألف جنية خالصة الضرائب

أعلن مسؤولو النادي الأهلي عن الراتب الذي سيتقاضاه حسام البدري المدير الفني للفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصدر بالنادي الأهلي إلى ان حسام البدري كان يحصل على مبلغ 200 ألف جنية شهرياً خلال الفترة الماضية مع عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن الأهلي كان يتحمل قيمة ضرائب تصل إلى 65 ألف جنية، أي أن راتب المدير الفني كان يحمل خزينة القلعة الحمراء ما يقارب 265 ألف جنية.

وشدد المصدر على أن راتب البدري سيرتفع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 350 ألف جنية خالصة الضرائب.

وسيدفع النادي الأهلي ضرائب على الراتب الجديد للبدري تصل إلى 90 ألف جنية، ليصبح الإجمالي 440 ألف جنية مصري.