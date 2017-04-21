مرتضى منصور يرد على بيان اتحاد الكرة

مرتضى منصور: لا اعترف باتحاد الكرة او بيانه

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على البيان الذي نشره اتحاد الكرة المصري صباح اليوم الجمعة عن أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد نشر بياناً توضيحياً رد خلاله على الأزمة التي نشبت في الفترة الأخيرة وعلى مرتضى منصور رئيس الزمالك.

ومن جانبه أكد مرتضى منصور على أنه لا يهتم ببيان اتحاد الكرة، مؤكداً على أنه لا يعترف بمسؤولي الجبلاية في ظل إصدار حكم حل ضدهم.

وأضاف رئيس الزمالك بأنه يرفض نغمة تهديد نادي الزمالك، مشدداً على تمسكه بالحصول على حقوق القلعة البيضاء مهما كلفه الأمر.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على نيته عقد مؤتمراً صحفياً خلال الفترة المقبلة من أجل كشف العديد من الحقائق الصادمة ضد اتحاد الكرة.