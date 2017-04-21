تحذير قوي من البدري للاعبي الأهلي

البدري يوجه تحذيراً قوياً للاعبي الأهلي

وجه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تحذيراً قوياً للاعبي فريقه خلال المران الذي أقيم مساء أمس الخميس استعداداً لملاقاة طنطا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طنطا مساء الأثنين القادم في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وحذر البدري لاعبي الأهلي من التدخلات القوية خلال التدريبات، وذلك بعدما ظهر الأمر خلال المران الأخير الذي خاضه الفريق.

وجاء تحذير البدري تحديداً للثلاثي وليد سليمان، حسين السيد وأكرم توفيق، وذلك بعد إصابة حسام عاشور خلال التدريب الأخير.

وطالب البدري لاعبيه بضرورة ضبط النفس خلال المران منعاً لتكرار الإصابات إلى جانب ضرورة حماية اللاعبين من التعرض للإصابات.