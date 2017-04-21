الأهلي يوضح حقيقة عودة إيفونا في الصيف القادم

الأهلي: لم نتفاوض مع إيفونا.. وقائمتنا مكتملة

نفى مسؤولو النادي الأهلي ما تردد في الفترة الأخيرة حول عودة اللاعب ماليك إيفونا مهاجم الفريق السابق للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان إيفونا قد نشر صورة له عبر حسابه على موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي بقميص النادي الأهلي، حيث أتبعها بعبارة “العودة”.

وأكد مصدر في النادي الأهلي على أن إدارة القلعة الحمراء لم تتفاوض مع إيفونا من أجل العودة إلى الفريق في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن قائمة النادي الأهلي مكتملة حالياً باللاعبين الأجانب في وجود الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي إلى جانب سليماني كوليبالي.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على عدم علمه بما يقصده إيفونا بما كتبه عبر إنستجرام، مشدداً على عدم وجود النية لعودته في الفترة الحالية.