في بيان رسمي.. رد ناري من اتحاد الكرة على مرتضى منصور

اتحاد الكرة يصدر بياناً رسمياً للرد على أزمة الزمالك ومصر المقاصة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً رد خلاله على تجاوزات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضده في الفترة الأخيرة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين إدارة نادي الزمالك ومرتضى منصور بسبب مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة في الدوري المصري.

ونشر اتحاد الكرة بياناً رسمياً للرد على التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور في الفترة الأخيرة، مؤكداً على نيته إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي:

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على ضبط النفس طوال الأيام الماضية انطلاقا من مسئولياته الوطنية ومكانته العربية والإقليمية ، وأيضا لعدم الدخول في جدال غير مبني على أي من أسس الحوار الموضوعي، بما يسئ إلى أسرة الكرة المصرية، بل ويضر بصناعة كرة القدم في مصر ومحيطها العربي ضررا بالغا.

ولقد كشف الاتحاد المصري لكرة القدم منذ اليوم الأول للأزمة المفتعلة حول موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة ، عن كافة المستندات التي تظهر الحقيقة للرأي العام ، ولم يظهر بعد ذلك ما يدحضها، بل على العكس لم نجد سوى ادعاءات وتجاوزات واتهامات لا ترتكن إلى حقيقة.

والاتحاد المصري لكرة القدم وهو يترفع عن مبادلة التجاوزات بمثلها، فإنه يعتزم عدم السماح بمرور أي منها، وسيتخذ كافة الإجراءات التي تخولها له اللوائح والقوانين لفرض الانضباط على المنظومة الكروية، وإرساء مبدأ أن تلك اللوائح هي الحاكمة، وليس سياسة الصوت العالي والملاسنة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت نفسه أنه سيظل حاميا لمصالح اللعبة وجميع الأندية التي تنطوي تحت لوائه، حاملا كل التقدير لكافة جماهيرها العاشقة لكرة القدم.