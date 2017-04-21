أخبار الأهلي اليوم.. معوض يوضح السبب وراء المستوى المميز للأهلي هذا الموسم

معوض: الجهاز الفني سعيد بالمستوى الذي وصل له الفريق

أكد سيد معوض، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، سعيد بالمستوي الذي وصل إليه الفريق، وأيضا انسجام كل اللاعبين وتأقلمهم على فكر الجهاز الفني وأسلوبه الخططي الذي يطبقه الفريق في كل مبارياته.

وأضاف أن الأهلي أصبح له أسلوب وشخصية يفرضها في كل المباريات حسب الخطة التي يقرها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري ، مشيرًا إلى حرص الجهاز الفني على اتساع قاعدة اللاعبين في المراكز، وتجهيز كل العناصر ، حتى يكون الجميع على نفس المستوى، مما ساعد كثيرا في ظهور الفريق بهذا الشكل الذي نال استحسان الجماهير والنقاد والمحللين.

معوض: احترام المنافس من أهم العوامل التي ترجح كفة الأهلي

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل حساب لكل الفرق ويتعامل مع كل مباراة على حدة، موضحا أن احترام المنافس من أهم العوامل التي ترجح كفة الأهلي.

وأكد معوض على أن الفترة القادمة سيخوض الأهلي مباريات غاية في الصعوبة، مشددا على ثقة الجهاز الفني في تقديم المطلوب من اللاعبين، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في اللقاءات القادمة، وفي مقدمتها في مباراة طنطا والتي تعد غاية في الصعوبة، لاسيما بعد الانتفاضة التي حققها المنافس في مباريات الدور الثاني.