بالفيديو والصور..إصابة مرعبة لـ”إبراهيموفيتش” أمام أندرلخت

إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة خطيرة أمام أندرلخت

تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه الليلة أمام أندرلخت البلجيكي في إياب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.

التواء شديد في ركبة إبراهيموفيتش

وسقط المهاجم السويدي على أرضية الملعب بعدة كرة هوائية مشتركة، بعد إصابته بالتواء قوي في الركبة اليمنى، لم يستطع معها إكمال المباراة.

وخرج إبراهيموفيتش وحل بدلا منه زميله، الفرنسي أنتوني مارتيال في خط هجوم الشياطين الحمر في المباراة.

وكان مانشستر يونايتد قد خطف بطاقة العبور للدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.