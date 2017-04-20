بالفيديو .. مقلد مرتضى منصور مع خالد عليش في معاكى في السكة

مقلد مرتضى منصور مع خالد عليش في معاكى في السكة

استضاف خالد عليش، عبر برنامج “معاك في السكة”، يوم الأربعاء، على نجوم إف إم، خالد الكردي، مقلد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتميز بأن لديه القدرة على تقليد العديد من المعلقين الرياضيين، إضافة إلى تميزه في تقليد صوت مرتضى منصور، والذي أبهر الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بموهبته.

وقال الكردي: “بدايتي كانت من 8 سنوات وأقلد ممثلين ولم أكن معروفا، وأنا أساسا من أسيوط، ثم من حوالي 6 شهور الزمالك خسر في بطولة أفريقيا ووأنا زملكاوي وعملت فيديو بصوت المستشار مرتضى منصور وكنت غاضب فيه، وكنت أقلده من قبل ولكن لم أكن أنشر ما أفعله على السوشيال ميديا، وعندما فعلت ذلك الناس تفاعلوا معي بشكل قوي وبدأ الكل يعرفني”.

وكشف الكردي على أنه كواليس مقابلته مرتضى منصور مؤخرا: “قابلته قريبا وكنت في النادي والكابتن شيكابالا صديقي وعرفني بأحمد مرتضى منصور، ابن سيادة المستشار، ثم ذهبنا لمرتضى منصور، وعرفه عليّ، وكنت مرعوبا حقيقة من رد الفعل، ولكنه هو شخصية طيبة جدا، وبالفعل قلدته أمامه بناء على طلبه، وبعد ما خلصت قال لي (يا بني فين الشتيمة)، واتبسط جدا في النهاية”.