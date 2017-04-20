البدري يحسم مصير عروض حراس الأهلي الثلاثة

البدري يرفض رحيل ثنائي حراسة المرمى

حسم حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراره النهائي في العروض المقدمة للتعاقد مع حراس الفريق، محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض.

وتمسك البدري مدرب الأهلي باستمرار الثنائي محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم في صفوف الفريق الموسم المقبل وعدم الموافقة على العروض المقدمة للتعاقد معهما.

البدري يوافق على إعارة مسعد عوض

في حين، وافق البدري على رحيل مسعد عوض عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري الممتاز بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى حراس الأحمر الثلاثة عروض من أندية واد يدجلة وبتروجيت والمقاولون العرب من أجل التعاقد مع أحدهما في الصيف.