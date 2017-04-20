ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وأندرلخت

مانشستر يونايتد يتأهل للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي

تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي “يورباليج”، على حساب فريق أندرلخت البلجيكي.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على أرضه ووسطه جماهيره أمام أندرلخت بهدفين مقابل هدف في مباراة إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

راشفورد يقود مانشستر يونايتد لنصف نهائي اليورباليج

وتقدم اليونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 10 عبر الأرميني مخيتريان، ثم أدرك أندرلخت التعادل في الدقيقة 32، ليستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي الذي انتهى بنتيجة 1 – 1.

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية والتي نجح فيها الشياطين الحمر في حسم التأهل وإحراز هدف الفوز عبر لاعبه راشفورد في الدقيقة 107، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد 2 – 1.