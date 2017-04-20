مفاجأة..أحمد فتحي يجدد طلب الرحيل لأهلي جدة

أحمد فتحي يرغب في الرحيل عن الأهلي

في مفاجأة من العيار الثقيل، يفكر اللاعب أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وعلم “أخبار الاهلي” وفقاً لمصدر في النادي أن أحمد فتحي يرغب بشدة في الرحيل للعب مع فريق أهلي جدة السعودي في الموسم المقبل.

أحمد فتحي يلجأ لمحمود طاهر للرحيل للأهلي السعودي

وأوضح المصدر أن جوكر الأهلي لجأ لرئيس النادي محمود طاهر من أجل مساعدته للرحيل إلى الأهلي السعدي في ظل العرض الخيالي المقدم من النادي لضمه.

ويرغب الجوكر في إقناع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على الموافقة على إعارته للنادي السعودي لمدة موسم.

وكان أهلي جدة قد قدم عرضاً لضم أحمد فتحي على سبيل الإعارة مقابل 700 ألف دولار لمدة 6 شهور.