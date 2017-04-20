نجم الأهلي ينتظر عرض إنجليزي في الصيف

مدافع الأهلي يقترب من حلم الإحتراف

اقترب محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من السير على خطى زميله رمضان صبحي للرحيل عن الأحرم والإنتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخبر نادر شوقي وكيل محمد هاني، اللاعب بوجود نادي إنجليزي من أحد أندية البريميرليج يراقبه خلال الفترة الحالية، حيث يرغب في ضمه الصيف المقبل.

محمد هاني يسير على خطى رمضان صبحي

ويستعد محمد هاني ووكيل أعماله للضغط على الإدارة الحمراء مثلما فعل رمضان صبحي من أجل الموافقة على احترافه في إنجلترا الموسم القادم حال وصول العرض الرسمي.

ويعد محمد هاني هدفا لعدة أندية أوروبية أبرزها بازل السويسري الذي يراقب اللاعب بقوة ويرغب في ضمه نهاية الموسم.