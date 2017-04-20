الأهلي يكافئ حسام البدري بـ400 ألف جنيه شهرياً

الأهلي يزف بشرى سارة لحسام البدري

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر على طلب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي برفع راتبه الشهري.

وكان حسام البدري قد قدم طلباً للأهلي برفع راتبه الشهري الحالي من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

400 ألف جنيه راتباً شهرياً للبدري في الأهلي

وقررت إدارة الأهلي رفع راتب المدير الفني إلى 400 ألف جنيه كمكافأة له على النتائج الجيدة التي يحققها مع الفريق، بعد تصدره الدوري وقيادة الفريق للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتسعى الإدارة الحمراء على توفير كافة سبل الراحة والإستقرار للجهاز الفني واللاعبين من أجل الفوز بكافة البطولات.