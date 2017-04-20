البدري يرفض رحيل علي معلول بسبب البطولة الإفريقية

مدرب الأهلي يتمسك بعلي معلول

تمسك حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باستمرار اللاعب التونسي علي معلول في صفوف الفريق وعدم رحيله نهاية الموسم.

ورفض حسام البدري مدرب الأهلي التفريط في التونسي علي معلول مدافع الفريق رغم العروض الأوروبية والتونسية المقدمة للتعاقد معه.

البدري ينهي أحلام رحيل علي معلول

ويرغب مدرب المارد الأحمر في الحفاظ على الظهير الأيسر الأساسي للفريق، خاصة أنه مقيد في القائمة الإفريقية، إضافة لأنه الخيار الأول للبدري في ظل عدم اقتناعه بقدرات الثنائي حسين السيد وصبري رحيل.

وكان علي معلول قد تلقى مؤخراً عروض من أندية، نانت الفرنسي والترجي والإفريقي التونسيين.