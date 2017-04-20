السد القطري يجهز عرضاً مغرياَ لضم مهاجم الأهلي

فيريرا يرفض التخلي عن رغبة ضم مهاجم الأهلي

جدد نادي السد القطري اهتامامه بالتعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضمه في الصيف المقبل.

وطلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب السد من إدارة ناديه سرعة ضم مهاجم الأهلي مؤمن زكريا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل.

السيد القطري يغري مؤمن زكريا

ويجهز النادي القطري عرضاً مغرياً يسيل له لعاب مسئولي القلعة الحمراء من أجل السماح للاعب بالرحيل لدوري نجوم قطر في الصيف القادم.

ويرغب فيريرا في تعزيز صفوف الزعيم السداوي بصفقات من العيار الثقيل من أجل الفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، بعد خسارة البطولة هذا الموسم لمصلحة لخويا.

ويرغب مؤمن زكريا في الرحيل للخليج لمدة موسم من أجل تأمين مستقبله في ظل الرواتب الكبيرة التي يحصل عليها اللاعبين هناك، والسير على خطى الثنائي المصري، محمود كهربا ومحمد عبد الشافي المحترفان بالخليج من بوابة الدوري السعودي.

وكان حسام البدري قد رفض فكرة التخلي عن مؤمن زكريا، حيث تمسك بخدمات اللاعب الذي يعد أحد العناصر الأساسية في الفريق، في ظل المنافسة على لقب الدوري والرغبة في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مجدداً.

جدير بالذكر أن السد القطري ليس النادي الوحيد الراغب في ضم مؤمن زكريا، ترغب أندية إماراتية وسعودية أيضاً في الحصول على خدمات نجم المارد الأحمر في الصيف.