الأهلي يسعى لضم نجمي المقاصة

يسعى مسئولو النادي الأهلي بقوة للتعاقد مع الثنائي أحمد داودا وحسين الشحات نجمي نادي مصر للمقاصة خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقدمت إدارة الأهلي عرضاً مغرياً لنادي مصر المقاصة من أجل الحصول على خدمات أحمد داودا وحسين الشحات عقب نهاية الموسم.

الأهلي يتحرك لضم نجمي المقاصة

وعرض المارد الأحمر انتقال جون أنطوي بشكل نهائي للمقاصة مع دفع 8 مليون جنيه مقابل انتقال داودا والشحات للقلعة الحمراء.

ويسابق مسئولو الأحمر الزمن من أجل إقناع إدارة النادي الفيومي بحسم الصفقتين وضم الثنائي، خوفاً من دخول الزمالك على خط المفاوضات ورفع سعر اللاعبين.