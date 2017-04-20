البدري يطيح بنجم الأهلي نهاية الموسم

ظهير الأهلي يقترب من الرحيل نهاية الموسم

بات اللاعب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج خطط الجهاز الفني بقيدة حسام البدري في الموسم المقبل.

واستقر حسام البدري المدير الفني للأهلي على الإطاحة بحسين حسين من صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

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وطلب البدري التخلي من اللاعب وبيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية، في ظل عدم حاجته لخدماته في ظل فشل في استغلال كافة الفرص التي منحت له.

وجاء طلب البدري برحيل اللاعب، بعد حسم النادي لصفقة ضم ظهير أيسر سموحة أيمن أشرف والذي أشاد البدري بقوة بقدراته الفنية والبدنية.