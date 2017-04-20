صورة| التشكيلة المثالية لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

الكشف عن التشكيلة الأفضل لربع نهائي الشامبيونزليج

كشف موقع “هوسكورد” الإنجليزي الشهير عن التشكيلة المثالية لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي اختتم بالأمس بتأهل أربعة فرق للمربع الذهبي.

وتأهلت أندية ريال مدريد وأتليتكو مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي إلى المربع الذهبي، حيث من المقرر إجراء قرعة الدور قبل النهائي غداً الجمعة.

وسيطر لاعبو ريال مدريد ويوفنتوس على التشكيلة المثالية، التي ضمت ثلاث لاعبين من الريال وأربع لاعبين من اليوفي.

ريال مدريد ويوفنتوس يسيطران على تشكيلة ربع نهائي دوري الأبطال

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

خط الدفاع: مارسيلو (ريال مدريد) – كيليني (يوفنتوس) – جودين (أتليتكو مديد) – داني ألفيس (يوفنتوس)

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) – بيانيتش (يوفنتوس) – ديبالا (يوفنتوس) – عثمان ديمبلي (بوروسيا دورتموند)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) – مبابي (موناكو)