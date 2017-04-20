اخبار الاهلى اليوم.. السولية يغيب عن المران وكدمة لعاشور

أخبار الأهلي.. عمرو السولية يغيب عن مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته الجماعية تحت قيادة مديره الفني حسام البدري في ملعب مختار التتش فقي مقر النادي بالجزيرة.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق عن المران بخلاف غياب عماد متعب مهاجم الأهلي ومؤمن زكريا لاعب الوسط المهاجم.

وأكد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري أن اللاعب حصل على إذن قبل غيابه عن مران اليوم.

وبرر الجهاز الفني للفريق غياب اللاعب بسبب أدائه لامتحانات دراسية عن آخر العام.

ولن يشارك السولية في مباراة الأهلي المقبلة أمام طنطا بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء وإيقافه وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

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من ناحية أخرى خلع حسام عاشور لاعب وسط الفريق قلوب الجهاز الفني على هامش تدريبات الفريق في مقر النادي بالجزيرة اليوم.

وجاء ذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة بكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في تقسيمة الفريق.

وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود طبيب الفريق لمعالجة اللاعب الذي استكمل المران بشكل طبيعي.

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ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة يوم الأحد المقبل أمام نظيره طنطا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.