مباراة ريال مدريد وبرشلونة موعد الكلاسيكو 20-4-2017 في الدوري الاسباني

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً في مباراة ريال مدريد وبرشلونة علي منافسه فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة المقرر لها ان تقام يوم الأحد المقبل علي ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الجولة الثانية والثلاثون علي منافسه فريق سبورتنج خيخون الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين أحرزهما ألركون إيسكو هدفين والفارو موراتا هدف بينما أحرز لخيخون دوجي كوب وميكيل فيسكا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بينما فاز الفريق الكتالوني في مباراة الجولة الماضية علي منافسه فريق ريال سوسيداد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين احرزهما “البرغوث” الأرجنيتيني ليونيل ميسي هدفين.

و باكو ألكسير هدف وحيد بينما احرز لريال سوسيداد صامويل أومتيتي بالخطأ في مرماه وخافيير بريتو.

مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو

ويدخل الفريق الميرينجي المباراة من أجل حسم لقب الدوري الإسباني “الليجا” للمرة الثالثة والثلاثون في تاريخة والأبتعاد عن غريمه التقليدي بـ6 نقاط.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في ترتيب جدول الدوري برصيد 75 نقطة من 31 مباراة ويتبقي له مباراة مؤجلة مع سيلتا فيجو،بينما يملك برشلونة في جعبته 72 نقطة من 32 مباراة.

تشكيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مباراة الكلاسيكو

ومن المرجح ان يدخل ريال مدريد بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمي :كيلور نافاس

خط الدفاع :سيرجيو راموس – ناتشو رودريجز – مارسيلو – داني كارفخال.

خط الوسط : توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو.

خط الهجوم : كرستيانو رونالدو – إيسكو – كريم بنزيما.

تشكيل برشلونة في مباراة الكلاسيكو

بينما علي الجانب الأخر من المرجح ان يدخل برشلونة المباراة المرتقبة بتشكيل علي النحو التالي :

حراسة المرمي :تير شتيجن.

خط الدفاع :جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو – جوري ألبا.

خط الوسط :أندريس إنيستا – ايفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس.

خط الهجوم : لويس سواريز – نيمار دا سيلفا – ليونيل ميسي.

ويدخل ريال مدريد والملقب بالفريق الملكي المباراة وهو منتعش بالصعود الاوروبي حيث تأهل الي دور نصف النهائي ببطولة دوري ابطال أوروبا “تشامبيونزليج” عقب الفوز علي فريق بايرن ميونخ الإلماني.

بمجموع المبارتان 6-3 حيث في المباراة الأولي فاز بهدفين مقابل هدف وحيد وفي مباراة الإياب فاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلي الجانب الأخر يعيش فريق برشلونة الملقب بالفريق الكتالوني حالة من السوء بسبب اقصاءه من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد منافسه فريق يوفنتوس الإيطالي.

الذي فاز عليه بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب بينما تعادلا سلبياً في مباراة الإياب وبذلك يصعد يوفنتوس الي دور نصف النهائي بدوري ابطال اوروبا رفقة ريال مدريد وأتليتكو مدريد وموناكو.