الأهلي يكشف سر غياب متعب ومؤمن زكريا عن مران اليوم

متعب يواصل الغياب عن الأهلي بسبب الإصابة

واصل عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية.

ويشكو متعب من إصابة عبارة عن آلام في الركبة خضع بسببها للحقن خلال الفتة الماضية للتخلص منها.

واستأنف الفريق مرانه اليوم بدون وجود عماد متعب في المران الجماعي على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وأوضح الجهاز الفني للأهلي أن غياب متعب عن المران اليوم جاء بتوصية من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود بعدما خضع اللاعب لاختبار طبي.

في نفس السياق غاب مؤمن زكريا هو الآخر عن المران الجماعي للأهلي اليوم الخميس.

وبرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة البدري أن غياب مؤمن زكريا عن المران يأتي بسبب سفره إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام طنطا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.