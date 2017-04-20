حسام البدري يكشف حقيقة الأزمة مع لجنة الكرة في الأهلي

هل طلب البدري تقليص مهمة لجنة الكرة في الأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلافات بينه وبين لجنة الكرة في القلعة الحمراء.

وشهدت الساعات الأخيرة وجود شائعات تفيد بتقدم البدري بطلب لإدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر من أجل تقليص مهام لجنة الكرة في القلعة الحمراء واقتصار عملها على قطاع الناشئين وابتعادها عن الفريق الأول.

واستندت الشائعات على تعليق طه إسماعيل عضو اللجنة وأحد رموز النادي على أداء الفريق وانتقاده له في أحد القنوات الفضائية الأمر الذي يثير غضب البدري.

ومن جانبه أكد البدري أن كل ما تردد حول الأمر لا أساس له من الصحة وأنه لم يتقدم بهذا الطلب من قبل.

وشدد البدري على أنه تجمعه علاقة قوية مع كل من طه إسماعيل وأنور سلامة عضوي لجنة الكرة وأنه يستفيد دائمًا منهما خاصة وأنهما يتمتعان بخبرات كبيرة للغاية.

وشدد البدري على أن هذه الشائعات وانتشارها في الوقت الحالي الهدف منه فقط ضرب استقرار النادي والفريق الذي يسير بخطى ثابتة خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة هامة أمام نظيره طنطا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.