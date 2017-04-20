اتحاد الكرة يخطط لتوجيه ضربة قاضية للزمالك مع بداية الموسم المقبل

اتحاد الكرة يخطط لحرمان الزمالك من القيد

يفكر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة توجيه ضربة قاضية لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ودخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أكثر من أزمة كبيرة مع اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة منها أزمة مباراة المقاصة الأولى وتهديده بالانسحاب من الدوري وهجومه على لجنة الحكام وأزمة مباراة المقاصة الثانية التي رفض خوضها.

وأكد مصدر مسئول داخل الاتحاد في تصريحات لـ ” أخبار الأهلي ” أن هناك نية لتفعيل قرار حرمان الزمالك من القيد بداية الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد سيستغل الشكاوي المقدمة من اللاعبين السابقين للقلعة البيضاء ضد الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويخطط الاتحاد لتوجيه ضربات قوية للزمالك لإيقاف اعتداء رئيس الفارس الأبيض وهجومه عليه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك كان قد نجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش أمس الأربعاء بعد سلسلة هزائم متتالية خلال الفترة الماضية.