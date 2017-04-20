اخبار الاهلى

عماد متعب يحسم وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

كتب وليد مجدي
- 20 أبريل، 2017 3:20 م
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عماد متعب

متعب يستقر على فريقه الجديد

استقر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ورفض عماد متعب استمرار بقاؤه في النادي الأهلي، في ظل خروجه من خطط حسام البدري مدرب الفريق وعدم منحه الفرصة للمشاركة.

متعب يرفض الزمالك

وحدد متعب خياراته عقب الرحيل من الأحمر، حيث يرفض بشكل نهائي الانتقال للغريم التقليدي نادي الزمالك، حيث أن فريق وادي دجلة سيكون خياره الوحيد حال اللعب في مصر.

ويمنح اللاعب الأولوية للعروض الخارجية، حيث ينتظر عروض من أندية خليجية ترغب في الحصول على خدماته.

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