اختبار طبي لمتعب قبل المران

متعب يخضع لاختبار طبي من أجل تحديد موقفه من التدريبات

يخضع اللاعب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي لاختبار طبي اليوم الخميس قبل انطلاق المران الذي سيقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مراناً اليوم استعداداً لخوض المباريات المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي الأهلي مع طنطا في المباراة المقبلة بالدوري يوم الاُثنين القادم في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

وسيخضع متعب للاختبار الطبي من اجل تحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه بسبب الام في الركبة.

وكان متعب قد تلقى حقنتين في الركبة خلال الأسبوع الجاري بسبب الألام التي عانى منها في الفترة الأخيرة.