الأهلي راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة

البدري يريح لاعبي الاهلي من التدريبات يوم الجمعة

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مراناً اليوم الخميس استعداداً للمباريات المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي الأهلي مع طنطا في المباراة المقبلة بالدوري يوم الأثنين القادم في إطار مباريات الجولة 24 من المسابقة المصرية.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة باستثناء المصابين وذلك سعياً لاستئناف برامجهم التدريبية والتأهيلية للتخلص من الإصابات.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس الاربعاء أمام فريق تليفونات بني سويف في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري.