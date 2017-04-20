عبد الحفيظ: 3 أسباب تزيد من أهمية المباريات الودية

عبد الحفيظ يعدد مزايا المباريات الودية للأهلي

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي أهمية المباريات الودية التي يخوضها الفريق في الفترة الحالية بين مباريات الدوري المصري.

وكان الأهلي قد نجح في التفوق على تليفونات بني سويف مساء أمس الاربعاء خلال مباراة ودية أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة بثلاثة اهداف لواحد.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن أهمية هذه المباريات الودية تكمن في أنها تجهز اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة في المباريات التي يخوضها الأهلي مؤخراً.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي بأن المباريات الودية تمنح الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري الثقة في جميع اللاعبين الذي لا يشاركون بصفة مستمرة.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن تلك المباريات تعد هامة ومؤثرة للغاية على مستوى جميع لاعبين الفريق، مؤكداً على وجود الرغبة لتثبيتها في الفترة المقبلة.