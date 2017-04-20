عبد الحفيظ يكشف حقيقة الجلسات مع الراغبين في الرحيل عن الأهلي

عبد الحفيظ: لا نية لدينا للاستغناء عن أي لاعب حالياً

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي تواردت حول عقد عدة جلسات مع لاعبين يرغبون في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه لم تجمعه أي جلسة مع لاعبين يرغبون في الرحيل عن الأهلي في الصيف القادم، أو يطلبون المشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن كل لاعب يعلم دوره جيداً داخل النادي الأهلي، سواء عن طريق المشاركة كأساسياً في المباريات أو في ظل عدم المشاركة.

وأضاف عبد الحفيظ بأن حسام البدري المدير الفني للأهلي هو صاحب الحق في تحقيق شكل الفريق واللاعبين الذين يشاركون في المباريات.

واختتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن حسام البدري هو صاحب الحق في تحديد شكل قائمة الأهلي خلال الموسم القادم.