عبد الحفيظ يرد.. هل تلقى الأهلي عروضاً لضم صالح جمعة؟

عبد الحفيظ يوضح حقيقة وصول عروض لصالح جمعة

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الأنباء التي ترددت عن وجود عروضاً رسمية من أجل ضم اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

وشدد عبد الحفيظ على أن صالح جمعة لم تصل أية عروض لضمه في الفترة الحالية، نافياً ما ورد في تلك التقارير ومعتبراً إياه لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للنادي الاهلي أغلق بشكل تام ملف العروض المقدمة للاعبيه خلال الفترة الحالية من أجل التركيز في المباريات المقبلة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أنه لم يتلق أي عرض رسمي من جانب أي ناد آخر من أجل طلب التعاقد مع أي لاعب في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء عن وجود عروض من أندية خليجية ترغب في التعاقد مع صالح جمعة خلال الفترة الحالية.