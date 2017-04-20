إيناسيو يعلن موقفه من عودة عبد الشافي للزمالك

إيناسيو: عودة عبد الشافي للزمالك مرحب بها

رحب البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك بعودة اللاعب محمد عبد الشافي ظهير نادي الأهلي السعودي إلى صفوف الفريق من جديد.

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد تحدثت عن إمكانية رحيل محمد عبد الشافي عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل إمكانية رحيل الجهاز الفني للفريق بالكامل.

وعلى الرغم مما ورد في تلك التقارير، إلا أن رئيس النادي الاهلي نفى بشكل قاطع أن يكون عبد الشافي من بين المهددين بالرحيل عن الفريق.

وأبدى البرتغالي إيناسيو مرونة في عودة عبد الشافي إلى صفوف الزمالك في ظل صحة الأنباء السعودية عن احتمالية رحيل اللاعب صيفاً.

وأكد إيناسيو في حديثه مع مساعديه على أن عبد الشافي سيكون مكسباً للزمالك في الفترة المقبلة، مشدداً على عدم وجود أي عائق من أجل عودته.