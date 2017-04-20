سويلم رداً على منصور: حددنا موعد مباراة المقاصة قبلها بـ5 أيام

سويلم يكذب ادعاءات مرتضى منصور بشأن مباراة الزمالك والمقاصة

رد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مباراة فريقه أمام مصر المقاصة.

وشدد سويلم في تصريحات تليفزيونية على أن ما تردد من جانب مرتضى منصور عن تحديد موعد مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة قبل موعدها بـ24 ساعة فقط يعد لا اساس له من الصحة.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إلى أن الجبلاية خاطبت إدارة الزمالك والمقاصة بتحديد موعد المباراة قبلها بخمسة ايام كاملة.

وأضاف سويلم بان الخطاب المرسل قبل موعد المباراة بـ24 ساعة فقط كان من أجل التأكيد على إقامة المباراة في موعدها وليس لإبلاغ الناديين.

واختتم سويلم حديثه بالتأكيد على أن الجهات الأمنية هي من حددت موعد إقامة المباراة، مشددأً على أن وزارة الداخلية أصرت على إقامة المواجهة يوم الأحد الماضي.