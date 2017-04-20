3 أندية قوية ترغب في ضم لاعب منتخب مصر

كريم حافظ على أعتاب الرحيل من لانس الفرنسي

بات المصري كريم حافظ ظهير نادي لانس الفرنسي ومنتخب مصر على أعتاب الرحيل عن فريقه في ظل اهتمام عدد من الاندية الأوروبية بالتعاقد معه.

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية فرنسية، فإن أندية اياكس الهولندي، نيس الفرنسي وهوفنهايم الألماني يرغبون في ضم حافظ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويلعب كريم حافظ في صفوف لانس على سبيل الإعارة من ليرس البلجيكي، حيث تنتهي فترة إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري من الدوري الفرنسي.

وبات لانس على أعتاب العودة إلى الدوري الفرنسي الممتاز خلال الموسم الجاري بعد احتلاله لمركز متقدم في جدول ترتيب الدرجة الثانية حالياً.

الجدير بالذكر أن هوفنهايم يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، وهي نفس المرتبة التي يحتلها نيس في الدرجة الممتازة الفرنسية.