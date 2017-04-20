مرتضى منصور: اتحاد الكرة تعاقد مع شركة مراهنات

اتهام خطير من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

زعم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن اتحاد الكرة المصري قد تعاقد مع شركة مراهنات إيطالية في الفترة الماضية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على أن اتحاد الكرة تعاقد مع شركة المراهنات التي تتسبب في حسم نتائج عدد من مباريات الدوري المصري.

وشدد منصور على أنه يمتلك مستندات رسمية تؤكد على صحة حديثه وتعاقد اتحاد الكرة مع شركة المراهنات خلال الفترة الماضية بصورة رسمية.

وطالب مرتضى منصور خلال حديثه بضرورة رحيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في ظل حالة الفساد التي تعيشها الكرة المصرية، على حد تعبيره.

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالتأكيد على أنه سيعمل على حد اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة في ظل وجود حكم قضائيضد مسؤولي الجبلاية.