بالفيديو .. رد فعل رائع من جماهير برشلونة عقب الخروج من دوري ابطال اوروبا

رد فعل رائع من جماهير برشلونة عقب الخروج من دوري ابطال اوروبا

شهد ملعب كامب نور الإسباني رد فعل رائع اليوم الاربعاء من جانب جماهير نادي برشلونة الإسباني عقب التعادل يد منافسه يوفنتوس بعقر داره بدوري ابطال اوروبا.

وخرج الفريق الاسباني من دوري ابطال اوروبا “تشامبيونزليج” علي يد فريق السيدة العجوز الايطالي بعدما خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت علي ملعب “يوفنتوس أرينا” وفي مباراة العودة تعادلاً سلبياً علي ملعب “كامب نو”.

وشجع جماهير فريق برشلونة لاعبي الفريق وحيوهم عقب انتهاء اللقاء في اشارة منهم علي عدم غضبهم وانما في احد اروع مظاهر التشجيع المتحضر والتعبير عن الفخر بالفريق.

ولعب برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من ( تير شتيجن – جيرارد بيكيه – صامويل اومتيتي – جوردي البا – سيرجي روبيرتو – اندريس انيستا – سيرجيو بوسكيتس – ايفان راكيتيتش – لوينيل ميسي – لويس سواريز – نيمار دا سيلفا).

كما تسببت العصبية الشديدة التي اتسم بها أداء لاعبي برشلونة الذي انشغلوا بالاحتجاج على قرارات الحكم الهولندي بيورن كيبرز، الذي أدار المباراة، في فقدان الفريق لتركيزه، ليخفق الفريق الإسباني في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة للنسخة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا الخروج الموجع ليشكل ضربة موجعة لبرشلونة قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد المقبل، والتي يسعى للفوز بها للحفاظ على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.

في المقابل، يطمح يوفنتوس في مواصلة مسيرته بالبطولة التي توج بها في 1985 و1996، للتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري الأبطال).

وبات يوفنتوس، الذي يتربع على صدارة الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، أبرز المرشحين للاحتفاظ بلقب المسابقة المحلية، كما تبدو حظوظه وفيرة للتتويج بلقب كأس إيطاليا عندما يواجه لاتسيو في المباراة النهائية.