بالفيديو..رئيس الزمالك يتوعد حازم إمام واتحاد الكرة

مرتضى منصور يهاجم ثعلب الزمالك

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على حازم إمام نجم القلعة البيضاء الأسبق وعضو اتحاد الكرة الحالي بسبب حديثه عن أزمة مباراة الزمالك.

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية أن حازم إمام لن ينجح في انتخابات اتحاد الكرة مجددا بعد حديثه الغير لائق عن الزمالك.

مرتضى لحازم إمام: ابقى قابلني لو شميت انتخابات الاتحاد تاني

وقال رئيس القلعة البيضاء:” حازم إمام قال أنا مش مندوب نادي الزمالك في اتحاد الكرة، ابقى قابلني لو شميت انتخابات الاتحاد تاني”.

وتوعد مرتضى اتحاد الكرة بكشف الحقائق في مؤتمر صحفي قائلاً:” بجهز مفاأجة مدوية لاتحاد الكرة وفضيحة وسأعلنها في مؤتمر صحفي”.