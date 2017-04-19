بالفيديو .. انيهار وبكاء نيمار بعد التعادل امام يوفنتوس والخروج من دوري أبطال أوروبا

انيهار وبكاء نيمار بعد التعادل امام يوفنتوس والخروج من دوري أبطال أوروبا

انهمر البرازيلي نيما دا سيلفا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، في البكاء بعد نهاية مباراة فريقه أمام يوفنتوس، التي أقيمت اليوم، على ملعب كامب نو، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة البطولة بعد التعادل في مباراة الإياب، بينما انتهت مباراة الذهاب في إيطاليا، بفوز اليوفي بثلاثة أهداف دون رد.

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور (المولود 5 فبراير 1992) لاعب كرة قدم برازيلي يلعب حاليًا مع نادي برشلونة الإسباني و‌المنتخب البرازيلي كمهاجم.

برز نيمار في سن مبكرة مع سانتوس حيث لعب أول مباراة له كمحترف وهو بسن السابعة عشر. ساهم في فوز النادي بكأس البرازيل و‌كوبا ليبرتادوريس 2011 التي كانت أول لقب قاري يتوج به النادي منذ عام 1963. نال لقب أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية مرتين عام 2011 و2012، قبل أن ينتقل إلى أوروبا لينضم إلى برشلونة. كجزء من ثلاثي الهجوم الذي يضم ليونيل ميسي و‌لويس سواريز فاز نيمار بالثلاثية القارية التي تشمل الدوري الإسباني و‌كأس الملك و‌دوري أبطال أوروبا في موسم 2014–15، وفاز بعدها بالثنائية المحلية في موسم 2015–16. حاز على المركز الثالث في السباق لكرة الفيفا الذهبية عام 2015.

بـ51 هدفًا في 76 مباراة مع البرازيل منذ مباراته الأولى عندما كان بعمر الثامنة عشر، نيمار هو رابع هدافي منتخبه الوطني. كان لاعبًا أساسيًا في فوز البرازيل ببطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 سنة 2011، البطولة التي كان هدافها، و‌كأس القارات 2013 التي فاز فيها بالكرة الذهبية. لم تكتمل مشاركته في كل من كأس العالم 2014 و‌كوبا أمريكا 2015 بسبب الإصابة والإيقاف تواليًا، لكنه قاد البرازيل للفوز بأول ميدالية ذهبية في تاريخه في كرة قدم الرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

مصدر المعلومة : ويكبيديا