ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة موناكو وبوروسيا دورتموند

موناكو يلحق بركب المتأهلين لقبل نهائي أبطال أوروبا

تأهل فريق موناكو الفرنسي إلى المربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى فريق بوروسيا دورتموند الألماني من دور الثمانية بالبطولة.

وأكد موناكو تفوقه على بوروسيا دورتموند، بعد حقق الفوز في مباراةإياب دور الثمانية بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو.

موناكو يقصي بوروسيا دورتموند من دوري الأبطال

وأحرز ثلاثية موناكو كل من، مبابي وفالكاو وفالير جيرمان في الدقائق 3و17 و81، بينما أحرز هدف دورتموند الوحيد لاعبه ماركوس ريوس في الدقيقة 48.

وكان موناكو قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا بملعب سيجنال إيدونا بارك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكمل موناكو عقد المربع الذهبي إلى جوار الثلاثي، ريال مدريد وأتليتكو مدريد ويوفنتوس.