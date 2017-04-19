الزمالك مهدد بعقوبات صارمة من الفيفا بسبب “أجوجو”

أزمة كبيرة في الزمالك بسبب مستحقات أجوجو

يواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة تهدد الفريق بعقوبات صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقات اللاعب الغاني جونيور أجوجو.

وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، مهددا بتحويل الزمالك للجنة الإنضباط بالفيفا بسبب عدم سداد مستحقات المهاجم الغاني حتى الأن.

مهلة من الفيفا للزمالك لدفع مستحقات أجوجو

ومنح الفيفا، نادي الزمالك مهلة حتى يوم 3 مايو المقبل من أجل سداد مستحقات مهاجم الفريق الأسبق وإنهاء الأزمة.

وكان وكيل أجوجو قد طالب الفيفا بتحويل قضية مستحقات اللاعب ضد القلعة البيضاء للجنة الإنضباط بسبب عدم التزام النادي بدفع المستحقات المالية.

وبات الزمالك مهدد بخصم نقاط من رصيده، وعقوبات صارمة قد تصل لهبوطه لدوري الدرجة الأولى حال عدم دفع مستحقات اللاعب.