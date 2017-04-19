جدو الصغير يوجه صدمة للأهلي

محمد حمدي زكي يرفض الصفقات التبادلية

وجه اللاعب محمد حمدي زكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي والمعار إليه من صفوف النادي الأهلي، صدمة لمسئولي الأحمر.

ورفض محمد حمدي زكي الملقب بجدو الصغير المعار لإبني الدخول في أي صفقات تبادلية يرغب النادي الأهلي في إبرامها الموسم المقبل.

جدو الصغير يرغب في البقاء في إنبي

وأخير جدو الصغير الإدارة الحمراء، بانه في حالة عدم الرغبة في عودته للقلعة الحمراء، فإنه يرفض الدخول في صفقات تبادلية، ويرغب في الاستمرار في صفوف الفريق البترولي.

وطالب حمدي زكي إدارة الأهلي بالموافقة على بيعه لنادي إنبي بشكل نهائي، وعدم المبالغة في الطلبات المالية لإتمام الصفقة.